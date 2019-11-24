كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارة عراقية تستهدف مقاتلي داعش في محافظة صلاح الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمرت القوات العراقية، اليوم السبت، وكرًا لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، في محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن قتل من بداخله.

ووجهت طائرات إف16 العراقية ضربة جوية أسفرت عن تدمير وكرا لعصابات داعش، ضمن قاطع صلاح الدين، وقتل من بداخله من عناصر إرهابية".

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وبحسب قناة "السومرية نيوز"، قد أعلن العراق في ديسمبر 2017 ، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.