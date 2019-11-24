وفاة رئيس تعاونية الحليب بعد أزمة قلبية مفاجئة ألمت به بقاعة مجلس جماعة القصر الكبير

أنهت أزمة قلبية اليوم السبت، بالقصر الكبير، حياة رئيس تعاونية ولاد أوشيح لجمع الحليب بعدما ألمت به بشكل مفاجئ، خلال حضوره للقاء تواصلي نظمه مركز الاستثمار الفلاحي باللوكوس، بقاعة الندوات المتواجدة بمجلس جماعة القصر الكبير.
وكشفت المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ أن الراحل “م.ب” في عقده الثامن، سقط على الأرض بطريقة مفاجئة وأغمي عليه، مباشرة بعد دخوله إلى قاعة الندوات الكبرى بالمجلس الجماعي، حيث قدمت له الاسعافات الضرورية قبل نقله إلى منزله القريب من المجلس البلدي حيث وافته المنية هناك.
وأضافت المعطيات ذاتها أن الجهة المنظمة أجلت اللقاء التواصلي بعد تداول خبر وفاة الراحل.
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