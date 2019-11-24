تشغيل الآلاف في الأقاليم الجنوبية

كشف وزير الشغل والتكوين المهني، محمد أمكراز، أن إطلاق البرامج الجهوية للتشغيل تميّز بإعطاء اهتمام كبير للأقاليم الجنوبية بالمملكة، من خلال برنامج التشغيل في إطار النموذج الجديد لتنمية الجهات الجنوبية.

وأوضح أمكراز، في إطار رده على تدخلات البرلمان أثناء مناقشة ميزانية وزارته في مجلس المستشارين، أن جهة كلميم عرفت إدماج 1872 باحثا عن الشغل، وتأهيل 304 باحثين عن الشغل، وإحداث 322 مقاولة أو نشاطا ذاتيا، فيما عرفت جهة العيون-الساقية الحمراء إدماج 2592 باحثا عن الشغل، وتأهيل 738 باحثا عن الشغل، وإحداث 188 مقاولة أو نشاطا ذاتيا.

أما الداخلة، فعرفت إدماج 1094 باحثا عن الشغل، وتأهيل 68 باحثا عن الشغل، وإحداث 106 مقاولات.