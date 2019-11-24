ماذا قال زيدان عن الصافرات ضد بيل؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بالفوز على ريال سوسييداد بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي، الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية "الصافرات ضد بيل؟ آمل ألا يستمر ذلك خلال الموسم الحالي، ونريد أن تدعمنا الجماهير منذ البداية وحتى النهاية".

واستدرك "لكن لا يمكننا السيطرة على هذه الصافرات، وللجمهور الحق في فعل ما يريد، وأطلب منهم التصفيق للجميع، وبيل شارك في المباراة وقدم أداء جيدا".

وأضاف "رسالتي لبيل؟ لم أتحدث معه، لقد هنأته فقط، ما يحدث معه عادل؟ لا يمكنني أن أخبركم إذا كان ذلك عادلا أم لا، ويمكن للجميع أن يفعلوا ما يريدون، نحن بحاجة إلى جماهيرنا، ولا يمكننا التحكم فيما يحدث".

وتابع "أنا سعيد بالمباراة، لم نبدأ بشكل جيد وكانت تحركاتنا بطيئة للغاية، لكن نهاية الشوط الأول كانت جيدة جدًا وبداية الشوط الثاني أيضًا، وسُعداء لأننا واجهنا فريقا مميزا، وحققنا النقاط الثلاث".

وأوضح "أشكر إيمانويل مدرب سوسييداد على كلماته، لديه فريق يلعب بشكل جيد للغاية، ونحن نتحسن كل يوم، ويمكننا أن نظهر بشكل أفضل، ويوم الثلاثاء لدينا مباراة قوية، نصل لها في لحظة جيدة".

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وعن هازارد، كشف "هو يمر بمرحلة تطور منطقية، ويتحسن كل يوم، ولعب بالفعل 5 أو 6 مباريات بشكل جيد جدًا، وأعلم أنه سيظهر بشكل أفضل بكثير".

وأردف "مباراة باريس سان جيرمان؟ ما نريده هو لعب مباراة رائعة، وعلينا أن نرتاح جيدًا لأنها مواجهة ستكلفنا الكثير".

وواصل "هناك الكثير من الضوضاء حول بيل، وهو يريد أن يكون معنا، ولهذا السبب لا نريد التحدث كثيرًا، إنه مندمج مع المجموعة ويريد اللعب مثل أي لاعب آخر".

وعن لاعب الريال المعار لسوسييداد، النرويجي مارتن أوديجارد، أوضح "أتابعه بشكل جيد، ولعب مباراة جيدة جدًا ضدنا".

واختتم "بنزيمة؟ لا أعرف ما إذا كان هو أفضل لاعب في الليغا أم لا، لكنه يظهر بشكل جيد جدًا، وكل يوم يكون أكثر أهمية للفريق، وآمل أن يستمر في هذا الطريق".