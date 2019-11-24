القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مجهولون وابلا من الرصاص على محل تجاري في الشارع الرئيس بقرية كفر كنا، الليلة الماضية.
وأفاد شهود عيان أن الجريمة لم تسفر عن إصابات فيما ألحقت أضرار بالمحل التجاري.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار.
وفي سياق العنف والجريمة، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم 84 ضحية بينهم 11 امرأة، وخلال العام الماضي 2018 قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.
يذكر أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، أعلنت عن مواصلة تصعيد الخطوات الاحتجاجية في ظل استفحال العنف والجريمة بالمجتمع العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر كفر كنا: إطلاق نار على محل تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.