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أغويرو سيغيب لعدة أسابيع بسبب الإصابة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن حجم الإصابة التي لحقت بنجم مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، خلال المباراة أمام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أغويرو قد غادر مباراة فريقه أمام تشيلسي، أمس السبت، في الجولة الـ13 من البريمييرليغ قبل نهايتها بـ13 دقيقة، والتي انتهت بفوز سيتي 2-1.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إصابة أغويرو في الفخذ، وسيغيب النجم الأرجنتيني عن الملاعب لعدة أسابيع.

وكان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، صرح بالأمس عقب المباراة "إصابة أغويرو قد تكون عضلية وقد نفقده في أصعب فترة خلال الموسم، لكن لا توجد مخاوف كبيرة بشأن إصابة رودري أو دافيد سيلفا".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الممتاز برصيد 28 نقطة، خلف المتصدر بـ9 نقاط وتفصله نقطة وحيدة عن ليستر سيتي الوصيف.

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