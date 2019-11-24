- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يؤكد على ضرورة إيجاد حلول عربية للأزمات والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
أكد أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى إن هناك حاجة عربية إلى بلورة الأفكار فيما يخص المشكلات التي تعصف بالمنطقة، والوقوف على أسبابها الحقيقية، ووضع الآليات الضامنة لعدم تكرارها.
ونقلت جريدة البيان عن موسى قوله أن الأمن الإقليمي لا يقتصر تنفيذه على إيران فحسب، وإنما يشمل دولاً أخرى في المنطقة، أولها إسرائيل وتركيا.
جاء ذلك في تصريح على هامش مشاركته في حوار المنامة بالبحرين .
وأضاف: «إذا أردنا أن نحقق السلام الإقليمي في المنطقة، فالدول الثلاث هذه لها دور فيما يجري، وأعني إيران وتركيا وإسرائيل». وتابع: «لمصر موقف إيجابي ومهم في تحقيق الأمن الخليجي والعربي، وهو ملف يمثل أولوية لها، بل هو على رأس أجنداتها، هذا الموقف واضح وجيد، ويعبّر عن إرادة الشعب المصري، ويعبّر عن الاهتمام المتجدد في أمن الخليج العربي».
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو موسى يؤكد على ضرورة إيجاد حلول عربية للأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.