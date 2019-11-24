عمرو موسى يؤكد على ضرورة إيجاد حلول عربية للأزمات

الأحد 24 نوفمبر 2019

أكد أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى إن هناك حاجة عربية إلى بلورة الأفكار فيما يخص المشكلات التي تعصف بالمنطقة، والوقوف على أسبابها الحقيقية، ووضع الآليات الضامنة لعدم تكرارها.



ونقلت جريدة البيان عن موسى قوله أن الأمن الإقليمي لا يقتصر تنفيذه على إيران فحسب، وإنما يشمل دولاً أخرى في المنطقة، أولها إسرائيل وتركيا.

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جاء ذلك في تصريح على هامش مشاركته في حوار المنامة بالبحرين .

وأضاف: «إذا أردنا أن نحقق السلام الإقليمي في المنطقة، فالدول الثلاث هذه لها دور فيما يجري، وأعني إيران وتركيا وإسرائيل». وتابع: «لمصر موقف إيجابي ومهم في تحقيق الأمن الخليجي والعربي، وهو ملف يمثل أولوية لها، بل هو على رأس أجنداتها، هذا الموقف واضح وجيد، ويعبّر عن إرادة الشعب المصري، ويعبّر عن الاهتمام المتجدد في أمن الخليج العربي».