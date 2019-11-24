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شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر في بغداد بعد إشتباكات ليلية وسط دعوات للتظاهر والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
أفاد مراسل العربية بأن الهدوء الحذر يخيم على ساحات العاصمة العراقية بغداد، إثر ليل من الاشتباكات التي لم تهدأ حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، وأدت إلى مقتل محتج وإصابة العشرات.
وقال "أنه من المتوقع أن يبدأ توافد المحتجين مجدداً إلى العاصمة اليوم، وسط دعوات سابقة لعصيان وتظاهرات طلابية حاشدة، على الرغم من أن السلطات الرسمية أكدت أو الأحد هو يوم دراسي عادي" .
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بقطع عدد من الجسور والطرق الرئيسية في مدينة النجف (محافظة النجف، تقع إلى الجنوب الغربي للعاصمة بغداد)
بالتزامن، شيعت الناصرية (جنوب العراق) صباح الأحد، أحد قتلاها الذين سقطوا خلال ساعات الليل.
وكانت مصادر العربية في العراق أفادت بمقتل 3 أشخاص، وإصابة أكثر من 40 ، في إطلاق نار على المتظاهرين في مدينة الناصرية.
كما قال ناشطون إن قوات الأمن استهدفت المتظاهرين بالرصاص الحي في الناصرية.
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