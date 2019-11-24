بدء التصويت بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في رومانيا

توجه الناخبون الرومانيون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي يعد فيها الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس أكثر حظا في الفوز.



ويحق لنحو 18.2 مليون ناخب روماني التصويت في داخل البلاد وخارجها.

وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة 9 مساء (19:00 بتوقيت جرينتش) ويتوقع أن تعلن نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق مراكز الاقتراع مباشرة.

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وتفوق يوهانيس بقوة على منافسته، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض فيوريكا دانسيلا، في الجولة الأولى قبل أسبوعين بنسبة 36% مقابل 24% من الأصوات.





ويتوقع المحللون أنه من غير المرجح أن تفوز دانسيلا بكثير من مؤيدي أي من المرشحين الـ12 الآخرين الذين خرجوا من الجولة الأولى.

ومنذ عام 2014، ركز يوهانيس حملته على معركته ضد الفساد وجهود مديرية الأمن العام لدفع قوانين من شأنها تخفيف قواعد مكافحة الكسب غير المشروع.

وفي مناظرة هذا الأسبوع، قال يوهانيس إنه بدونه لكانت مديرية الأمن العام قد انتهكت سيادة القانون في رومانيا.