كيف احتفل الشارع اللبناني بعيد الاستقلال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لليوم الـ37 يتوافد اللبنانيون إلى ساحات بيروت ضمن مسيرات سلمية، لكن بمناسبة خاصة، يحتفل فيها المواطنون بعيد الاستقلال الـ67 للبنان، وقرر المتظاهرون إحياء المناسبة على طريقتهم من خلال احتفال مدني يقام لأول مرة في وسط بيروت.

وتوزع العرض المدني على عدد من الأفواج، كفوج الأمهات، فوج الأطفال، فوج الطناجر، فوج العسكريين المتقاعدين، فوج العمال، فوج الموسيقيين، فوج الأطباء، فوج الطلاب، فوج الطيران، فوج الرياضة، فوج المهندسين وفوج الإرادة الذي يمثل ذوي الحاجات الخاصة وغيرها من القطاعات، مع تجهيز رايات باسم كل فوج.

