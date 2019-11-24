العراق.. استمرار التظاهرات في عدة مدن ووزارة الدفاع تنفي استيراد قنابل الغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤولون عراقيون سقوط قتيل و12 جريحا بصفوف المتظاهرين أمس السبت في بغداد، في حين نفت وزارة الدفاع استيراد قنابل الغاز التي استخدمت في قتل المتظاهرين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أن متظاهرا قتل وأصيب 12 آخرون وسط بغداد.

وذكرت مصادر إعلامية أن مواجهات وقعت بين قوات الأمن ومئات المحتجين قرب جسر الأحرار في العاصمة العراقية.

وأضافت أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المدمع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر البنك المركزي العراقي، وذلك بعد يوم من مواجهات مماثلة بين الطرفين في المنطقة نفسها أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

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في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها لم تستورد قنابل الغاز التي استُخدمت وهشمت رؤوس بعض المتظاهرين.

وأضافت في بيان أن وزير الدفاع نجاح الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد مع أي دولة منذ تسلمه المنصب حتى الآن، مشيرة إلى أن قنابل الغاز التي تستخدمها قوات الأمن يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابل العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها.

وأشارت الوزارة بحسب البيان إلى أن هناك طرفا ثالثا مسؤولا عن القتل والاستهداف المروّع للمتظاهرين وللقوات الأمنية بهدف خلق الفوضى والفتنة.

وفي جنوبي العراق، قطع مئات المحتجين طريقي الناصرية-السماوة وذي قار-المثنى احتجاجا على تأخر تنفيذ المطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، بالتزامن مع اعتصامات مستمرة في محافظتي البصرة وذي قار.