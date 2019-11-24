منصور صالح : الرئاسة تضغط لتعيين العليمي بدلاً عن معين عبدالملك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، منصور صالح، عن ضغوط تمارسها الرئاسة بهدف إقالة رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، وتعيين الدكتور، رشاد العليمي بدلاً عنه .



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وقال منصور في تعليقه على أنباء مغادرة معين العاصمة عدن، "حسب معلوماتي لا صحة لمغادرة معين عبدالملك عدن، وان كان الرجل يتعرض لضغوط من مؤسسة الرئاسة تستهدف اقالته وتكليف رشاد العليمي لتشكيل الحكومة القادمة" .

وأضاف "كما ان لا أساس لكل التكهنات حول حسم منصب محافظ عدن ، بل ان الأسماء التي يتحدث عنها البعض غير وارد ذكرها في ترشيحات الأطراف المعنية" .

وفي وقت سابق تحدثت مصادر عن طلب الرئاسة اليمنية إقالة معين عبدالملك وتعيين بديلاً عنه في رئاسة الحكومة السابقة، وهو ما رفضه التحالف العربي الذي أصر على بقاء معين عبدالملك رئيساً للحكومة .