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مقتل 24 شخصا نتيجة انهيارات أرضية في شمال غرب كينيا

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كشف حاكم مقاطعة في شمال غرب ​كينيا​، جون لونيانجابو، عن "مقتل 24 شخصًا على الأقل، منهم سبعة أطفال، جراء انهيارات أرضيّة ناجمة عن ​أمطار​ غزيرة غير معتادة في المقاطعة"، لافتًا إلى أنّ "القرية بأكملها باتت في خطر أن تكتسحها ال​فيضانات​".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "جهود الإنقاذ جارية في المنطقة، وأن ما يزيد على 500 سيارة تقطعت بها السبل بسبب الأضرار التي لحقت بطرق عدّة"، مبيّنًا أنّ "11 من القتلى كانوا داخل منزل واحد".

وكانت قد بدأت الأمطار في الهطول يوم الجمعة في مقاطعة وست بوكوت على الحدود مع ​أوغندا​، واشتدّت حدّتها خلال الليل، ممّا أدّى إلى فيضانات وانهيارات طينيّة دمّرت أربعة جسور وتسبّبت في قطع الطريق المؤدّي إلى قرية موينو الأكثر تضرّرًا من الأمطار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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