جاويش أوغلو يصل الى الدوحة تمهيدًا للقمة التركية القطرية غدُا

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الى العاصمة القطرية ​الدوحة​ تمهيداً للقمة التركية القطرية التي تعقد غداً الاثنين. يذكر أن القمة القطرية - التركية ستضيف اتفاقيات جديدة الى جانب 45 اتفاقية مبرمة تعزز علاقات البلدين وتقدم دليلاً واضحا على فعالية القرارات والاجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة تنفيذا لتوجيهات قادة البلدين وتعزز الشراكة السياسية بشراكة اقتصادية استثمارية واعدة. وكان لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين قطر و​تركيا​ "TEPA" والتي تم توقيعها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، دورا مهما في القفز بمعدلات التبادل التجاري وشكلت هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات .

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