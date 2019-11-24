صنداي تليغراف: حجب الإنترنت الذي تمارسه إيران غير مسبوق على مستوى ضخامة حجمه وعمقه

لفتت صحيفة "صانداي تليغراف" لبريطانية، في تقرير بعنوان "قطع الإنترنت في إيران: ماذا يحدث ولماذا تفعل الحكومة ذلك؟"، إلى أنّ "خدمة الإنترنت في إيران أصبحت شبه مقطوعة بشكل كلّي منذ الخامس عشر من الشهر الحالي، عندما بدأت الانتفاضة بالإعلان عن زيادة أسعار البنزين بنحو 50 في المئة، وامتدّت المظاهرات سريعًا في مختلف المدن الإيرانية من ثمّ أخذت منحى سياسيًّا، وطالبت برحيل مسؤولين بارزين".
وأوضحت أنّ "إيران ليست هي الدولة الأولى الّتي تستخدم قطع الإنترنت كوسيلة لمواجهة انتفاضة شعبيّة، فالعراق على سبيل المثال قيّد لحدّ كبير قدرة المواطنين على الدخول إلى شبكة الإنترنت منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة قبل نحو شهرين، ورغم ذلك يبقى حجب الخدمة الّذي تمارسه إيران غير مسبوق على مستوى ضخامة حجمه وعمقه".
وركّزت على أنّ "إيران تحاول إقناع المواطنين باستخدام التطبيقات المحليّة، لكنّهم يصرّون على استخدام التطبيقات الأجنبيّة مثل "واتس آب" بل ويستخدمون تطبيق "ويز" لتحديد مواقع التجمعات والمظاهرات"، مشيرةً إلى أنّ "الحكومة الإيرانية تهدف إلى تقييد حرية التجمع والحركة لدى المتظاهرين، كما تستهدف تقييد حرية نقل المعلومات والروايات على المستوى المحلي، باستثناء تلك الصادرة عن جهات رسميّة".
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