أكّد وزير البحرية الأميركي ريتشارد سبنسر "أنني أنفي أن أكون قد هددت بالاستقالة ولا أزال في موقعي".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق من يوم أمس أن سبنسر هدد بالاستقالة.
وكانت "رويترز" نقلت عن سبنسر قوله إن قائد العمليات الخاصة إدوارد غالاغر يجب أن يمثل أمام لجنة تحقيق من كبار القادة "لأن العملية تتعلق بحسن النظام والانضباط".
وأوضح سبنسر أن "حسن النظام والانضباط هما أيضا إطاعة أوامر رئيس الولايات المتحدة".
وتدخل ترامب في القضية قبل أسبوع وأمر البحرية بإعادة رتبة وراتب غالاغر وتمهيد الطريق له للتقاعد بمعاش تقاعدي كامل.
وكانت هيئة محلفين عسكرية أدانت غالاغر (40 عاما) في يوليو بالظهور في صور مع جثة مقاتل من تنظيم "داعش" بشكل غير قانوني، لكنها برأت ساحته من تهمة التسبب في وفاة المقاتل خلال احتجازه، وبرأت ساحته أيضا من تهمة إطلاق النار عمدا على مدنيين عزل.
ورغم نجاته من عقوبة السجن إلا أنه جرى تخفيض رتبته ومستوى راتبه بسبب إدانته في قضية أخرى ترتبط بوجوده ضمن قوة عسكرية بالعراق عام 2017.
وأخطرت البحرية غالاغر الثلثاء بأن لجنة من خمسة أعضاء من قادة البحرية ستجتمع في الثاني من كانون الأول لمراجعة قضيته.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البحرية الأميركي: لم أهدد بالاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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