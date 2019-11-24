السيسي: نعيد صياغة الدولة المصرية والإرهاب يجعل البلد في حالة شلل كاملة

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، إلى أنّ "الحكومة تعيد صياغة الدولة المصرية وتقيم قواعد بيانات منذ 3.5 سنوات لإيجاد حكومة ذكيّة تقلّل من العامل البشري والأخطاء"، مؤكّدًا أنّ "مصر معبر لشبكات نقل البيانات من ​أوروبا​ إلى ​إفريقيا​ وآسيا، وبالتالي نتحرّك لمدّ شبكة قويّة لقواعد ونقل البيانات إلى الدولة الإفريقية".

وشدّد في مداخلة خلال جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار فى إفريقيا، بمنتدى إفريقيا 2019، على أنّ "للإرهاب مخاطر عدّة وليس فقط قتل الناس، بل هو يقتل الأمل والتنمية ويبعد المستثمرين ويزيد تكلفة الإقراض ويؤدّي إلى بطالة ويجعل البلد فى حالة شلل كاملة".