سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "آزوف" دخلت البحر الأبيض المتوسط متجهة إلى سوريا

عبَرت سفينة الإنزال الكبيرة من أسطول البحر الأسود الروسي "آزوف"، ​مضيق البوسفور​ ودردنيل، ودخلت البحر الأبيض المتوسط.

وأكّدت مواقع تركية أنّ "آزوف" تتّجه إلى ​ميناء طرطوس​ السوري، حيث توجد قاعدة اللوجستيات التابعة للبحرية الروسية في ​البحر المتوسط​.، ويبدو أنّ السفينة محملة بشكل كبير. وهذه هي المرّة الثالثة الّتي تذهب فيها "آزوف" إلى ​سوريا​ في الشهرين الأخيريَن الماضيَين والخامسة خلال العام.

وكانت قد وصلت سفينة الإنقاذ "شاختيور" التابعة لأسطول البحر الأسود، يوم الخميس الماضي، إلى البحر المتوسط.