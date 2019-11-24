سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "آزوف" دخلت البحر الأبيض المتوسط متجهة إلى سوريا

عبَرت سفينة الإنزال الكبيرة من أسطول البحر الأسود الروسي "آزوف"، مضيق البوسفور ودردنيل، ودخلت البحر الأبيض المتوسط.
وأكّدت مواقع تركية أنّ "آزوف" تتّجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة اللوجستيات التابعة للبحرية الروسية في البحر المتوسط.، ويبدو أنّ السفينة محملة بشكل كبير. وهذه هي المرّة الثالثة الّتي تذهب فيها "آزوف" إلى سوريا في الشهرين الأخيريَن الماضيَين والخامسة خلال العام.
وكانت قد وصلت سفينة الإنقاذ "شاختيور" التابعة لأسطول البحر الأسود، يوم الخميس الماضي، إلى البحر المتوسط.
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