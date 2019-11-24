عبدالله: ندين ونستنكر التهديد بالسلاح والاعتداء على الشاب فواز فواز

أكّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا ندين ونستنكر التهديد ب​السلاح​ والاعتداء على الشاب فواز فواز، على مفرق ​دير المخلص​، من قبل بعض الخارجين عن القانون، ممن يحاول زرع الفتنة في منطقتنا. نطلب من ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية القبض عليهم، وكشف هويتهم، ومحاسبتهم، حماية للسلم الاهلي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة".

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