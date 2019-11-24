روسيا اليوم: إيران تتهم السعودية بتمويل أنشطة معادية على الإنترنت أيام الاضطرابات

أفادت وكالة "​روسيا اليوم​" بأن "النيابة العامة ال​إيران​ية اتهمت ​السعودية​ بتمويل حملة للمعارضين الإيرانيين عبر ​الإنترنت​ لتوجيه الاضطرابات الأخيرة في البلاد".

ولفت مساعد المدعي الإيراني العام في شؤون الفضاء الافتراضي الى أنه خلال أيام الاضطرابات كانت هناك ثلاث منصات نشطة لتنظيم "مجاهدي خلق" على الإنترنت لتوجيه الاضطرابات انطلاقا من ألبانيا والسعودية"، كاشفًا عن أن "السعودية مولت جزءا هاما من هذه الحملة".

وكانت الحكومة الإيرانية قد توعدت أمس السبت بــ"رد حازم" على دول في المنطقة ستثبت وقوفها وراء موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.