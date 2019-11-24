حالة الطقس: أجواء جافة والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمر الأجواء المستقرة والجافة بالتأثير على البلاد حتى منتصف الأسبوع الحالي، ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتصل إلى ذروتها في الارتفاع في منتصف الأسبوع.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وتغطي السماء سحب ريشية عالية، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا وتتحول إلى شرقية ليلا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية دافئة ومستقرة نهارا مع تواجد للسحب العالية في السماء، ثم تنخفض درجات الحرارة ليلا وتسود أجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة قليلا في بقية المناطق، وتكون الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئاً في النصف الأول من النهار في كافة المناطق، وفي ساعات العصر والمسا تدخل كتلة هوائية أكثر برودة لتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح.

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وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الليل مع فرصة لهطول زخات محلية ليلا في بعض المناطق، الرياح تكون شرقية صباحا تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا خصوصا في الجبال. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خصوصا في السواحل وشمال البلاد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانا.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا خصوصا في الجبال. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خصوصا في السواحل وشمال البلاد. وتكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.