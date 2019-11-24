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مصادر حكومية تنفي مزاعم مغادرة رئيس الوزراء اليمني

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 24 نوفمبر 2019

نفت مصادر حكومية المزاعم التي تتحدث عن مغادرة رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك سعيد، العاصمة عدن بصورة مفاجئة إلى العاصمة الرياض .

 

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وذكرت مصادر عدة، وفقا لـ(اليمن العربي) أنه ليس هناك أي أنباء عن مغادرة رئيس الوزراء بصورة مفاجئة .. مشيرة إلى أن هناك زيارة تم الترتيب لها مسبقاً لمعين عبدالملك إلى العاصمة الرياض بغرض التشاور بشأن هوية محافظ ومدير أمن عدن القادمين .

 

وكانت صحيفة الأمناء قد تحدثت في خبر لها بعدد اليوم عن مغادرة رئيس الوزراء بصورة مفاجئة إلى الرياض، وأشارت إلى أن زيارته إلى السعودية إستمرت ساعات فقط .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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