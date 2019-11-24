مصادر حكومية تنفي مزاعم مغادرة رئيس الوزراء اليمني

الأحد 24 نوفمبر 2019

نفت مصادر حكومية المزاعم التي تتحدث عن مغادرة رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك سعيد، العاصمة عدن بصورة مفاجئة إلى العاصمة السعودية الرياض .



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وذكرت مصادر عدة، وفقا لـ(اليمن العربي) أنه ليس هناك أي أنباء عن مغادرة رئيس الوزراء بصورة مفاجئة .. مشيرة إلى أن هناك زيارة تم الترتيب لها مسبقاً لمعين عبدالملك إلى العاصمة الرياض بغرض التشاور بشأن هوية محافظ ومدير أمن عدن القادمين .

وكانت صحيفة الأمناء قد تحدثت في خبر لها بعدد اليوم عن مغادرة رئيس الوزراء بصورة مفاجئة إلى الرياض، وأشارت إلى أن زيارته إلى السعودية إستمرت ساعات فقط .