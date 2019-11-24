شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش إلى عدن والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 أحبطت قوات الحزام الأمني، محاولة تهريب كمية من المخدرات (الحشيش) إلى العاصمة عدن .

وتمكنت النقطة الرئيسية بدوفس من ضبط كمية من المخدرات كانت متجهة صوب العاصمة عدن. Advertisements وافاد مصدر امني ان افراد النقطة اشتبهوا بسيارة نوع جيب على متنها راكبين اثنين قادمة من محافظة المهرة. واضاف المصدر أنه واثناء التفتيش تم العثور على كمية تقدر ب20 كيلو من المخدرات اراد المهربين ادخالها الى العاصمة عدن. الجدير بالذكر ان افراد نقطة دوفس الامنية بقيادة العقيد محمود الكلدي ضبطت العديد من محاولات التهريب نتيجة للحس الامني واليقضة العالية التي يتمتع بها افراد النقطة.

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