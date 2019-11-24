شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تشرين الثاني 24، 2019، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، الباحة، مكة والرياض، حائل، الدوادمي والمدينة والحدود الشمالية والشرقية.

Advertisements وتوقع تقرير الهيئة أن تستمر الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والمدينة. وشهدت معظم مناطق المملكة خلال اليومين الماضيين أمطارا رعدية غزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.