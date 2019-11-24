مليشيا الحوثي تعدم مواطنا في محافظة البيضاء

الأحد 24 نوفمبر 2019

أعدمت عناصر المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، مواطنا في إحدى القرى بمديرية الشرية محافظة البيضاء.



وقالت مصادر محلية إن عناصر المليشيا قتلت المواطن "علي الصباحي" في قرية "عباس" بمديرية الشرية، أثناء ما كانت تقوم المليشيات بمضايقة قبيلة "عباس" بعدد من عناصرها، بسبب خلافات سابقة معهم.

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ووفق المصادر، فإن القتيل من أهالي مديرية صباح بالبيضاء ولكنه انتقل إلى قرية قبيلة عباس بسبب اتهام أهالي قريته له بقتل أحد أبنائها، ولم تثبت عليه أي إدانة.

وذكرت المصادر أن القتيل يعمل بأجر يومي لتغطية حاجيات أسرته، حيث اعترضته عناصر المليشيات وسألته من أين هو ليجيبهم أنه من مديرية صباح، ردوا عليه، أنت تكذب وباشروه بإطلاق النار ليردوه قتيلاً.

ولفتت المصادر إلى أن اشتباكات سابقة اندلعت بين أفراد قبيلة "عباس" ومسلحي "ريام" التابعة للمليشيات الحوثية وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، فيما اختطفت المليشيات عدداً من أبناء قبيلة "عباس".