مسئول أمريكي يحذر من هجوم إيراني جديد في الخليج

الأحد 24 نوفمبر 2019

حذر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، من هجوم إيراني جديد في الشرق الأوسط، على غرار الهجوم الذي استهدف شركة أرامكو السعودية قبل شهرين.



وذكر ماكينزي في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، أن نشر البنتاغون تعزيزات عسكرية إضافية في الخليج ربما ردع إيران عن مهاجمة أهداف أميركية لكن الضربات ضد دول الخليج "مسألة أخرى".

ومنذ الربيع، أرسلت واشنطن إلى الخليج 14 ألف جندي أميركي ومقاتلات ومضادات جوية متطورة.

وأسقطت إيران في يونيو الماضي طائرة استطلاع أميركية، وتعرضت عدة سفن إلى أعمال تخريب في مياه الخليج.

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وتابع الجنرال ماكنزي "رأيي هو أن من المحتمل جدا أن يهاجموا (الإيرانيين) مرة أخرى".

وأكد في مقابلة ثانية في وقت لاحق من الأسبوع "إنه المسار والاتجاه الذي يسيران فيه.. لقد كان الهجوم على حقول النفط في السعودية مذهلا في عمق جرأته"، في إشارة إلى هجوم سبتمبر الذي حملت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، إيران، مسؤوليته.

ولم يقدم الجنرال ماكنزي أدلة محددة على أن إيران تخطط لشن هجوم وشيك ضد أهداف خليجية مهمة، مستشهدا فقط بقدرة الوكالات العسكرية والتجسسية الأميركية على اكتشاف أنماط الأنشطة الإيرانية المقلقة ولكن غير المحددة.

وقال الجنرال ماكنزي "إن إيران تتعرض لضغوط شديدة"، في إشارة إلى حملة الضغط الاقتصادي القصوى التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران، متهما إيران بمحاولة "كسر الحملة" بهجمات، لإثارة رد عسكري أميركي.