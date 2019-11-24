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شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. مقتل وإصابة العشرات من المليشيا بقصف للتحالف في حرض والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مناطق متفرقة شمال محافظة حجة.
ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن مصادر عسكرية أن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات جوية تحركات مليشيات الحوثي الانقلابية وتجمعاتها بمنطقة حرض ووادي بن عبدالله خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت المصادر أن العشرات من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة لتدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيات.
وأشار المصادر إلى أن المليشيات الحوثي تواصل حشد المغرر بهم إلى جبهات محافظة حجّة في محاولة يائسة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية.
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