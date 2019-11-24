مأرب.. قوات الجيش تستعيد السيطرة على مواقع بصرواح

الأحد 24 نوفمبر 2019

حررت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء أمي السبت، مواقع استراتيجية في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.



وشنت قوات الجيش، هجوما مباغتا على مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة، في جبهة المخدرة، تمكنت خلالها من تحرير عدد من التباب في الجبهة.

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وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، فيما لاذت أعداد كبيرة منها بالفرار، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وتشهد جبهة صرواح، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين الجيش والمليشيا الحوثية.