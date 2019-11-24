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إصابة بالغة لشخص أثناء تجدد المظاهرات في كولومبيا

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تجددت المظاهرات يوم السبت في العاصمة الكولومبية "بوجوتا"، فيما أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بإصابات خطيرة على أيدي الشرطة.

وقال صديق للضحية لإذاعة كاراكول إن الضحية أصيب بقنبله غاز مسيل للدموع في رأسه عندما كانت قوات الأمن تقوم بتفريق مسيرة في وسط المدينة.

وقتل ثلاثة أشخاص بالفعل منذ بداية موجة المظاهرات يوم الخميس الماضي. وأعرب ديوان المظالم يوم السبت عن "مخاوف من الاستخدام غير المتكافئ في القوة" من جانب قوات مكافحة الشغب.

وقال الرئيس ايفان دوكي إنه سيبدأ اليوم الأحد " حوارا مجتمعيا" مع القطاعات الاجتماعية، والذي كان قد أعلن عنه سابقا.

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