طائرات F16 تدمر 'وكراً لداعش' في صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، أن طائرات F_16 العراقية دمرت وكراً لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين، مشيرة الى مقتل من فيه. وقالت في بيان صدر صباح اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن طائرات الـ F_16 العراقية وجهت ضربة جوية، أسفرت عن تدمير وكراً لعصابات داعش ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، مؤكدة "قتل من بداخله من عناصر إرهابية".



ونوهت خلية الاعلام الامني في بيانها المقتضب، الى انها ستكشف تفاصيل العملية لاحقا.

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