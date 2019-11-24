2019-11-24 | 07:08
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وقال طارق أحمد العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي ورئيس لجنة الحكام في خليجي 24، إنه "سيتم تقديم ملف استضافة خليجي 25 من قبل رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود خلال المؤتمر العام المنوي عقده يوم 28 الشهر الجاري، وستكون مدينة البصرة بمنشآتها الجاهزة محور الاستضافة العراقية للحدث الخليجي حتى الآن".
وأضاف ان "الحديث حالياً يبقى عن البصرة، لكن ربما تكون هناك ملاعب أخرى في المستقبل يتم طرحها أيضا في كربلاء أو أربيل، فالبصرة تتوافر على كل الإمكانيات التي تجعلها قادرة على الاستضافة، حيث تتوافر المدينة على ملعب رئيسي وملاعب أخرى، ولقد سبق للأمناء العامين للاتحادات الخليجية أن قاموا بزيارة تفتيشية للبصرة قبل عدة سنوات بغرض التعرف على إمكانية أن تقام البطولة هناك، وخرج الجميع بانطباعات جيدة، ومنذ ذلك الحين شهدت البصرة عديد المناسبات من بطولات تنافسية – كبطولة الصداقة الودية – ومباريات دولية رسمية وودية سواء للمنتخبات العراقية أو الأندية، خلافاً إلى أن المدينة تتوافر على ثمانية فنادق ومطار مرتبط بالملعب عبر جسر خاص".
وحول الأوضاع الحالية في العراق، قال طارق: "موضوع الاحتجاجات لن يكون سوى عذر في حال رفض الاستضافة العراقية، فالبطولة ستقام بعد عامين من الآن وتلك فترة زمنية طويلة.. عموماً الأمل كبير في الاستضافة، لقد تم طرح الموضوع عندما كانت الفرق المشاركة خمسة والآن الأمور اختلفت طبعاً ونأمل أن يحظى ملفنا بالموافقة".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن جاهزية ملفه لاستضافة 'خليجي 25' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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