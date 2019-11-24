"أوضاع شرق السودان" تتصدر مباحثات حمدوك وأفورقي الإثنين

يجري رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإثنين، زيارة إلى إريتريا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن "زيارة حمدوك إلى العاصمة الإريترية أسمرا بدعوة رسمية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لإجراء جولة مباحثات مشتركة".

وأضافت المصادر أن "الزيارة رسمية وتستغرق يوما واحدا وستناقش تحقيق السلام في السودان وتوترات الأوضاع في شرق السودان إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد توترت في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

وفي أعقاب الثورة السودانية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كانت إريتريا بين أولى الدول التي أعلنت دعمها للخرطوم ومؤازرتها لها خلال الفترة الانتقالية.

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وفي 19 مايو/أيار الماضي، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم في أول زيارة دبلوماسية بعد قطيعة وتوتر في العلاقات بين البلدين استمر نحو 18 شهرا.

وكرر وزير الخارجية الإريتري الزيارة للخرطوم في 24 مايو/أيار على رأس وفد رفيع المستوى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان إريتريا تلبية لدعوة من الرئيس أسياس أفورقي.

وأفضت محادثات الجانبين إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير 2018 وتسهيل حركة مواطني الدولتين.

وفي 24 يونيو/حزيران زار وفد إريتري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح الخرطوم والتقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات سودانية.

وفي 2 يوليو/تموز زار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إريتريا في زيارة رسمية استغرقت يومين، بدعوة رسمية من الرئيس أفورقي، بحث خلالها مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بجانب ملف السلام مع الحركات المسلحة بالسودان.

وفي 12 سبتمبر/أيلول زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الخرطوم لأول زيارة رسمية منذ 2014.