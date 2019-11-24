سيؤول تطلب من البابا فرنسيس لقاء كيم بالمنطقة منزوعة السلاح

طالبت كوريا الجنوبية قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية عدة مرات لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وأوردت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية، نقلاً عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هويتهم، أن "مكتب الرئيس مون جاي إن دعا قداسة البابا فرنسيس لزيارة شبه الجزيرة الكورية بعد الانتهاء من رحلته إلى اليابان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

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وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن مسؤولا حكوميا وجّه دعوة في شهر يوليو/تموز الماضي من خلال رئيس الأساقفة ألفريد زيويرب السفير البابوي إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا.

وتم تقديم طلب آخر بعد المجلس البابوي العام الماضي، حول تعزيز الوحدة المسيحية خلال زيارة مون لمدينة الفاتيكان.

ولم يتلق مكتب مون ردا مؤكدا على الدعوة الأخيرة.

ويزور قداسة البابا اليابان ضمن جولة آسيوية في أول زيارة بابوية لليابان منذ 38 عاما، حينما سافر البابا جون بول الثاني إلى هيروشيما وناجازاكي وطوكيو.