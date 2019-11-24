بولسونارو يستبعد اندلاع احتجاجات في البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبعد الرئيس البرازيليي جاير بولسونارو، السبت، أن تطال موجة الاحتجاجات التي تجتاح مختلف أنحاء أمريكا الجنوبية بلاده.

وأكد بولسونارو أن الحكومة البرازيلية مستعدة لمواجهة أي اضطرابات وأعمال شغب في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بولسونارو قوله، السبت، في تصريحات للصحفيين على هامش فعالية عسكرية في ريودى جانيرو إنه لا يتوقع حدوث أي مشاكل في البرازيل.

وأضاف "يجب أن نكون مستعدين دائما حتى لا نفاجأ بمثل هذه الأحداث، لا يوجد هناك سبب على الإطلاق حسب ما نفهم، لكي تأتي هذه الحركة إلى هنا".

يذكر أن موجات من الاحتجاجات اندلعت مؤخرا في الشوارع بمختلف بلدان أمريكا الجنوبية من الإكوادور وكولومبيا وحتى بوليفيا وتشيلي.