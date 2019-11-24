مسؤولي إيراني: وتيرة استهلاك البنزين المتصاعدة كانت ستجعلنا نستورد البنزين بعد عامين

أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية ال​ايران​ية ​محمد باقر نوبخت​ أن "وتيرة استهلاك ​البنزين​ المتصاعدة كانت ستجعل ايران مستوردة للبنزين بعد عامين"، مشيرًا الى أن "جميع العوائد المستحصلة من زيادة اسعار البنزين ستعود للشعب ولن يدخل الميزانية شيء منها".

وأوضح أن "الحجم المتوقع لاستهلاك البنزين في الوقت الحاضر هو 89 مليون لتر يوميا، منه 63 الى 64 مليون لتر يباع وفق نظام الحصص (15 الف ريال للتر الواحد) والبقية اي 25 مليون لتر يباع بالسعر الحر ( 30 الف ريال)"، لافتًا الى أنه "في ظل نظام تقنين البنزين سنتمكن من ترشيد الاستهلاك وتوفير 6 ملايين لتر يوميا".

