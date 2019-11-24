لا يصدق أمر الله، فهو رب الاضداد والقادر على ان ينبت من الازمات الجافة والقاسية وروداً ورجاء خلاص.

دفعت الازمة الاقتصادية التي نعيشها، الكثير منا الى اعتماد ​سياسة​ التقشّف والتوفير. وفي زمن ​الميلاد​، خفّف الناس من شراء الامور الخاصة بهذه المناسبة ومنها مثلا حاجات المغارة وغيرها...

هذا الامر هو نفسه ما دفع بالموفًرين للعودة الى روحية الميلاد، والاعتماد على الادوات البسيطة والطبيعية والشخصيّة لتجسيد حدث التجسّد الالهي، وبالتالي العودة الى الجذور التي تقرّبنا اكثر واكثر من الله.

ليس خطأ شراء اللوازم للبقاء في جوّ العيد، ولكن العودة الى الجذور تبقى افضل بكثير لعيش روحيّة الميلاد وبهجته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة التجسّد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.