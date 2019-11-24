نقل عميدة قضاة المحكمة العليا الأميركية إلى المستشفى









اسماء السيد - واشنطن: نُقِلت عميدة القضاة في المحكمة العليا الأميركيّة، القاضية التقدّميّة روث بادر غينسبرغ، التي تلقى تقديرًا كبيرًا من الديموقراطيّين، إلى المستشفى، بسبب إصابتها بحرارة مرتفعة، ترافقت مع ارتعاشات، بحسب ما أعلنت المحكمة السبت.

قالت المحكمة ليل السبت إنّ الأخبار مطمئنة إلى حدّ ما، وإنّ الأعراض التي أصيبت بها القاضية هدأت، مشيرةً إلى أنّ غينسبرغ تستعدّ "لمغادرة المستشفى صباح الأحد".

كانت القاضية نُقلت إلى مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور الجمعة، بعد خضوعها لفحوص أوّليّة في مستشفى سيبلي ميموريال في واشنطن.

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وأثارت المشاكل الصحية التي تُعانيها هذه القاضية البالغة من العمر 86 عامًا في الآونة الأخيرة تكهّنات بشأن احتمال تقاعدها، ما سيتيح للرئيس دونالد ترمب تعيين قاض محافظ.

أضحت القاضية المعروفة باسم "آر بي جي" عميدة القضاة في المحكمة العليا، وتحوّلت رغمًا عنها إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيّما لطول مدّة عملها في المحكمة التي عُيّنت فيها عام 1993.

وزاد من شهرة القاضية أنّها كانت في سبعينات القرن المنصرم واحدة من روّاد النضال في سبيل تمكين النساء، ثمّ تناولت قضايا كانت شائكة في ظلّ التغييرات الطارئة على المجتمع الأميركي مثل الإجهاض وزواج المثليّين.

