اليوم .. "الإسكان" تستعرض خطتها عن المدن الذكية أمام "شباب رجال الأعمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

تستعرض اليوم الأحد، وزارة الإسكان، خطتها فى إنشاء المدن الذكية، ومناقشة دور القطاع الخاص فى تنمية المدن القائمة، وذلك خلال المؤتمر التى تعقدة جمعية شباب رجال الأعمال، تحت عنوان "التنمية العمرانية المتكاملة ورؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية" .

وكشفت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تنامي اهتمام الحكومة المصرية بالتنمية العمرانية أصبح واقعاً ملموسا لدي كافة الأطراف المشاركين في المنظومة الاقتصادية بمصر في الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك في عدة أوجه لعل أهمها "العاصمة الإدارية الجديدة، وخطة الحكومة لإنشاء عدد كبير من المدن العمرانية الذكية الجديدة، والمدن الصناعية بالإضافة إلى دعم الحكومة ووزارة الإسكان للمستثمرين في قطاع التنمية العمرانية، وهو ماخلق حالة حراك كبيرة بالقطاع مؤخرًا.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الملفات شديدة الأهمية للقطاع بحضور قيادات من كافة أطراف منظومة التنمية العمرانية، حيث ستناقش جلسات المؤتمر "الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة"، والمشروعات السكنية والتجارية وتحديات تصدير العقارات المصرية"، بالإضافة إلى خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ومستقبل تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.