تنفيذ الأبراج وطرح الأراضي.. 4 أسباب ترجح بقاء وزير الإسكان في التشكيل الوزاري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب الشارع المصري، أخبار التعديل الوزاري المنتظر خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي من المتوقع أن يشمل العديد من الحقائب الوزراية، واستبعدت المصادر حدوق إي تغيير في وزارة الإسكان، بسبب الجهودة التى يبذلها الدكتور عاصم الجزار ونجحاته في العديد من المشروعات.

حيث تعامل الجزار مع العديد من الملفات الساخنة والشائكة منذ تولى حقيبة الإسكان في فبراير الماضى، والتي أبرزها تنمية المدين الجديدة، وطرح آلاف الشقق من المشروع القومي للإسكان الاجتماعي في مظم المحافظات.

وفيما يلي يرصد الخليج 365 أهم أسباب استمرار وزير الإسكان في الوزارة:

الإسكان الاجتماعي:

حققت وزارة الإسكان طفرة في مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة حيث طرحت وزارة الإسكان الإعلان الـ11 و12 في فترة الدكتور عاصم الجزار، مستهدف تنمية مدن الصعيد ومدن القناة، حيث يستمر التقديم لحجز شقق الإعلان الـ12 حتى 12 ديسمبر المقبل، بواقع 20 ألف وحدة في 8 محافظات.

ومنذ قدوم الجزار وزيرا للإسكان، اقتحم مشكلات الإسكان الاجتماعي، حيث كان يعاني الحاجزين من تاخر تسليم وحداتهم في بعض المدن، وخلال مايو الماضي أعلن الوزبر خريطة تسليم الوحدات المتاخرة، خاصة بمدن أكتوبر والعبور وبدر، وتم بالفعل تسليم الحاجوين.

صناعة الأبراج:

حققت وزارة الإسكان تقدما في أبراج مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية.

في مدينة العلمين الجديدة تنفيذ 15 برجًا سكنيًا بارتفاع يصل إلى 41 دورًا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى الدور 26 بأحد الأبراج، وبلغت نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمنطقة "الداون تاون"، 55%، وتم إنهاء 80% من أعمال التشطيبات بالممشي السياحي، والذي يبلغ طوله 7 كيلو، وجارٍ الانتهاء من أعمال تشكيل جوانب البحيرات وتشكيل الجزر بالجزء الشرقى للمنطقة الشاطئية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، من إجمالى 1920 وحدة سكنية (80 عمارة)، يتم تنفيذها بالمشروع، كما بلغت نسبة تنفيذ 4096 وحدة بمشروع "سكن مصر" (128 عمارة – ارتفاع أرضي و7 أدوار متكررة ، فيوجد بالعمارة 32 وحدة 15%.

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وفي المنصورة الجديدة، يتم تنفيذ عدد من الأبراج السكنية، بجانب تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة التنفيذ 17%، كما يجرى تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ"سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 79%، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ"JANNA"، وبلغت نسبة الإنجاز 55%.

وفي العاصمة الإدارية شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ الهيكل الإنشائى المعدنى للبرج "الأيقوني" أعلي برج بأفريقيا، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع الماضي.

وتتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجاً بالعاصمة الإدارية، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، بارتفاع 385 متراً، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف متر.

طرح الأراضي للمطورين:

اتاحت وزارة الإسكان في عهد الدكتور عاصم الجزار، طريقة جديدة للتخصيص الفوري للأراضي بالمدن الجديدة، وبفضل هذه الآلية تقدم العديد من الشركات والمستثمرين للحصول على أراضي للاستثمار في المدن الجديدة التي تنفذها الوزارة.

وتلقت الوزارة أكثر من 1200 طلب للتخصيص المباشر، تم دراسة 800 طلب منهم، ورفض نحو 150 حالة والموافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة على نحو 150 لـ200 طلب، وهي الأراضي التي تم سداد جدية الحجز الخاصة بها وتبلغ 10% من قيمة الأرض.

كما وصلت إجمالي قيمة الأراضي التي تم سداد جدية الحجز الخاصة بها لـ25 مليار جنيه,

تطوير العشوائيات:

تبذل وزارة الإسكان جهد كبير في تطوير المناطق العشوائية، فمن المقرر بنهاية 2019 تنتهي الوزارة من المناطق العشوائية غير الآمنه في مصر بالكامل، من خلال تطوير 351 منطقة بواقع 200 ألف وحدة سكنية.

كما تعمل الوزارة على استكمال ملف تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بعد الانتهاء من إزالة مساكن المواطنين بالمنطقة بعد حصولهم على التعويضات المقررة، وتطوير منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة جزيرة الوراق.