اليوم .. "البحوث الإسلامية" يطلق لقاء حواريا بعنوان: ‏"لماذا ‏يلحد الشباب؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365

يطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم الأحد لقاءه الحواري الأول ‏حول قضية الإلحاد، وذلك ضمن فعاليات منتدى مجمع البحوث ‏الإسلامية للحوار، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د ‏أحمد الطيب شيخ الأزهر بطرح القضايا الجدلية التي تشغل ‏اهتمامات الناس ومناقشتها بشكل منهجي وعلمي، يبين لهم الرؤية ‏الشرعية الصحيحة فيها، ويحذرهم من الأفكار الشاذة والمضللة ‏التي ترتبط بتلك القضايا.‏

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير‎ ‎عيّاد إنه من ‏المقرر أن يعقد المنتدى الحواري سلسلة من اللقاءات المهمة، وفق ‏خطة إستراتيجية تحقق الأهداف الرئيسة في تجديد الخطاب الديني ‏من خلال طرح مجموعة من القضايا العصرية التي شهدت كثيرًا ‏من الجدال في الفترة الحالية وتم استغلالها من جانب أصحاب ‏المصالح الخاصة والقائمين على الترويج للفكر المتطرف.‏

وأضاف عيّاد أن اللقاء الأول في منتدى مجمع البحوث الإسلامية ‏للحوار يُعقد غدًا بعنوان: "لماذا يلحد الشباب؟ .. مناقشة حوارية ‏للأسباب وخطة العلاج"، ويحاضر فيه د. عمرو شريف أستاذ ‏الجراحة العامة والمفكر الإسلامي، ومن المقرر أن يشهد اللقاء ‏حوارًا متبادلًا مع وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، كما يناقش ‏رحلة الإلحاد من بدايتها وحتى نهايتها، ومفهوم الإنسان لدى ‏الملاحدة، وأهم المرتكزات التي يستند عليها دعاة الإلحاد والرد ‏عليها، فضلًا عن استعراض الأسلوب الأمثل للرد على الملحدين.‏

وأوضح الأمين العام أن سبب اختيار موضوع الإلحاد في استهلال ‏المنتدى الحواري، لأنه يؤرق نفوس فئات من الشباب بما يطرحه ‏من تساؤلات وتصورات تحتاج إلى منهج علمي في مناقشتها، لبيان ‏الحقائق وتفنيد الشبهات من خلال المنهج التجريبي والمنهج العقلي‎.‎