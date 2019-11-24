اليوم .. "البحوث الإسلامية" يطلق لقاء حواريا بعنوان: ‏"لماذا ‏يلحد الشباب؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365
يطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم الأحد لقاءه الحواري الأول حول قضية الإلحاد، وذلك ضمن فعاليات منتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر بطرح القضايا الجدلية التي تشغل اهتمامات الناس ومناقشتها بشكل منهجي وعلمي، يبين لهم الرؤية الشرعية الصحيحة فيها، ويحذرهم من الأفكار الشاذة والمضللة التي ترتبط بتلك القضايا.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إنه من المقرر أن يعقد المنتدى الحواري سلسلة من اللقاءات المهمة، وفق خطة إستراتيجية تحقق الأهداف الرئيسة في تجديد الخطاب الديني من خلال طرح مجموعة من القضايا العصرية التي شهدت كثيرًا من الجدال في الفترة الحالية وتم استغلالها من جانب أصحاب المصالح الخاصة والقائمين على الترويج للفكر المتطرف.
وأضاف عيّاد أن اللقاء الأول في منتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار يُعقد غدًا بعنوان: "لماذا يلحد الشباب؟ .. مناقشة حوارية للأسباب وخطة العلاج"، ويحاضر فيه د. عمرو شريف أستاذ الجراحة العامة والمفكر الإسلامي، ومن المقرر أن يشهد اللقاء حوارًا متبادلًا مع وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، كما يناقش رحلة الإلحاد من بدايتها وحتى نهايتها، ومفهوم الإنسان لدى الملاحدة، وأهم المرتكزات التي يستند عليها دعاة الإلحاد والرد عليها، فضلًا عن استعراض الأسلوب الأمثل للرد على الملحدين.
وأوضح الأمين العام أن سبب اختيار موضوع الإلحاد في استهلال المنتدى الحواري، لأنه يؤرق نفوس فئات من الشباب بما يطرحه من تساؤلات وتصورات تحتاج إلى منهج علمي في مناقشتها، لبيان الحقائق وتفنيد الشبهات من خلال المنهج التجريبي والمنهج العقلي.
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