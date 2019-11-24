حرس السواحل الإيطالية تنقذ 143 مهاجراً من البحر إيطاليا

أعلن خفر السواحل الإيطاليّون أنّهم أنقذوا 143 مهاجرًا قبالة جزيرة لامبيدوسا، في وقت يبدو أنّ هناك حوالى 20 آخرين لا يزالون مفقودين وفقاً للناجين.

وقال خفر السواحل في بيان إنّ "طواقم أربع دوريّات أنقذت 143 شخصاً سقطوا في البحر" من على متن قارب.

وروى ناجون أنّ حوالي 20 من الذين كانوا على متن القارب، باتوا في عداد المفقودين.

وقال رجلان، اريتري وليبي، إنّهما لم يتمكّنا من تحديد مكان زوجتيهما بعد عمليّة الإنقاذ.

وتواصلت مساء السبت عمليّات البحث عن المفقودين عبر طائرتين تابعتين لقوّة "فرونتكس" المكلّفة حماية حدود الاتحاد الأوروبي، بمشاركة القوّات البحريّة الإيطاليّة.

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كما كانت الشرطة تبحث عند سواحل لامبيدوسا لمعرفة ما إذا كان أيّ من المهاجرين قد تمكّن من السباحة إلى الشاطئ.