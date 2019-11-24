بيلوسي تدعو إيران لوقف قمع شعبها وإعادة الإنترنت فورا

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي النظام الإيراني، الأحد، إلى التوقف عن قمع شعبه وإعادة الإنترنت إلى البلاد بشكل فوري.

وقالت بيلوسي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 متظاهر في إيران على أيدي قوات الأمن تثير مخاوف خطيرة".

وأضافت: "يجب السماح بإيصال أصوات كل الإيرانيين دون خوف من الانتقام".

وحثت بيلوسي النظام الإيراني على "إعادة الإنترنت للبلاد بشكل كامل فورًا".

Advertisements





وكانت منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن عدد قتلى المظاهرات التي اندلعت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، بلغ نحو 115 إيرانيا.

ونقلت صحيفة التليجراف البريطانية عن المعارضة الإيرانية قولها إن الحكومة الإيرانية تتخلص بشكل سري من جثث قتلى الاحتجاجات من المشرحة، لتقليل حجم حملة القمع التي يشنها الأمن الإيراني ضد المحتجين وتجميل صورة النظام أمام العالم الخارجي.

واندلعت الاحتجاجات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد ساعات من رفع أسعار البنزين والغاز بمعدل 300% في خضم أزمة اقتصادية عميقة تضرب إيران.

وفرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات بحق وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، وذلك "لدوره في الرقابة الواسعة على الإنترنت" في إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا في تغريدة بالفارسية، الجمعة، المتظاهرين الإيرانيين إلى إرسال كل دليل على "قمع" من السلطات الإيرانية إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أنهم "سيعاقبون على تلك التجاوزات".