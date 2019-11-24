أعلن وزير الدفاع في التشيك، لوبومير ميتنار، أنّ "الجيش التشيكي يحمي قاعدة "باغرام" الجويّة في أفغانستان مع الشركاء من الدول الأُخرى منذ أكثر من 6 سنوات، وخلال هذه المهمّة قُتل 9 من جنودنا"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحماية ستتوقّف، والجهود العسكريّة التشيكيّة في أفغانستان ستتركّز حاليًّا على تدريب قوات خاصة وتقديم مساعدة طبيّة، حيث سيتمّ إرسال فريق من الجراحين العسكريين إلى البلاد أوائل عام 2020".
وذكر بعد زيارة القاعدة، أنّ "هناك أكثر من 250 فردًا في أفغانستان، من بينهم 170 مسؤولًا عن الواجبات الدفاعية من بينها حراسة القاعدة، وهناك نحو 80 شخصًا يشاركون في حراسة المطار في كابول، بالإضافة إلى الخدمة في محافظات عدّة"..
وقاعدة "باغرام" هي أحد أكبر القواعد العسكريّة الأميركيّة في أفغانستان، وتَقع بالقرب من المدينة القديمة في "باغرام" على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في مقاطعة بارون في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات التشيك أعلنت التوقف عن حماية أحد أكبر القواعد العسكرية الأميركية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.