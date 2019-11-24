سلطات التشيك أعلنت التوقف عن حماية أحد أكبر القواعد العسكرية الأميركية بأفغانستان

أعلن وزير الدفاع في ​التشيك​، لوبومير ميتنار، أنّ "الجيش التشيكي يحمي قاعدة "باغرام" الجويّة في ​أفغانستان​ مع الشركاء من الدول الأُخرى منذ أكثر من 6 سنوات، وخلال هذه المهمّة قُتل 9 من جنودنا"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحماية ستتوقّف، والجهود العسكريّة التشيكيّة في أفغانستان ستتركّز حاليًّا على تدريب قوات خاصة وتقديم مساعدة طبيّة، حيث سيتمّ إرسال فريق من الجراحين العسكريين إلى البلاد أوائل عام 2020".

وذكر بعد زيارة القاعدة، أنّ "هناك أكثر من 250 فردًا في أفغانستان، من بينهم 170 مسؤولًا عن الواجبات الدفاعية من بينها حراسة القاعدة، وهناك نحو 80 شخصًا يشاركون في حراسة المطار في ​كابول​، بالإضافة إلى الخدمة في محافظات عدّة"..

وقاعدة "باغرام" هي أحد أكبر القواعد العسكريّة الأميركيّة في أفغانستان، وتَقع بالقرب من المدينة القديمة في "باغرام" على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في مقاطعة بارون في أفغانستان.