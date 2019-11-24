دفاعات التحالف العربي اعترضت 5 صواريخ وطائرتين مسيرتين لأنصار الله في المخا

أعلن المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة"، أنّ "منظومة الدفاع الجوي التابعة لـ"التحالف العربي" (الباتريوت) تمكّنت من اعتراض 5 ​صواريخ​ وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) على مدينة المخا غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.".

ويُعدّ الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين، حيث تعرّضت مدينة المخا في السادس من تشرين الثاني الحالي إلى هجوم مزدوج بصواريخ باليستيّة وطائرات مسيّرة، اتَّهم ​الجيش اليمني​، جماعة "الحوثيين" بشَنّه والتَسبُّب في سقوط قتلى وجرحى وتعرّض مستشفى "أطباء بلا حدود" لدمار جزئي.

يُذكر أنّ السعودية تقود منذ 26 آذار 2015، تحالفًا عسكريًّا من دول عربية وإسلامية، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، الّتي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.