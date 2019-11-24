خفر السواحل الإيطالي أنقذ 143 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوسا

أعلن خفر السواحل الإيطالي في بيان، أنّ "طواقم أربع دوريّات أنقذت 143 مهاجرًا سقطوا في البحر من على متن قارب، قبالة جزيرة لامبيدوسا"، في وقت يبدو أنّ هناك حوالى 20 آخرين لا يزالون مفقودين وفقًا للناجين.
وتواصلت عمليّات البحث عن المفقودين عبر طائرتين تابعتين لقوّة "فرونتكس" المكلّفة حماية حدود الاتحاد الأوروبي، بمشاركة القوّات البحريّة الإيطاليّة.
كما كانت الشرطة تبحث عند سواحل لامبيدوسا لمعرفة ما إذا كان أيّ من المهاجرين قد تمكّن من السباحة إلى الشاطئ.
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