هوك: ندعو مواقع التواصل الاجتماعي الى حجب صفحات خامنئي وظريف وروحاني

دعا المبعوث الأميركي لشؤون إيران براين هوك مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، وهي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" الى حجب الصفحات التابعة للقادة الإيرانيين: المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني حتى يعيدوا خدمة الإنترنت إلى شعبهم".
واتهم هوك في بيان له القيادة الإيرانية بـ "النفاق"، مشيرًا إلى أن "النظام الإيراني... يقطع الإنترنت بينما تواصل الحكومة استخدام كافة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران بالرقابة على الإنترنت بعد قطعه لعدة أيام على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد زيادة أسعار الوقود في البلاد. وفرضت عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، متهمة السلطات الإيرانية بقطع الإنترنت من أجل "قمع الاحتجاجات".
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