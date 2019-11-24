هوك: ندعو مواقع التواصل الاجتماعي الى حجب صفحات خامنئي وظريف وروحاني

دعا المبعوث الأميركي لشؤون ​إيران​ ​براين هوك​ مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، وهي "​فيسبوك​" و"​إنستغرام​" و"​تويتر​" الى حجب الصفحات التابعة للقادة الإيرانيين: المرشد الأعلى ​علي خامنئي​ ووزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ والرئيس ​حسن روحاني​ حتى يعيدوا خدمة ​الإنترنت​ إلى شعبهم".

واتهم هوك في بيان له ​القيادة​ الإيرانية بـ "النفاق"، مشيرًا إلى أن "​النظام الإيراني​... يقطع الإنترنت بينما تواصل ​الحكومة​ استخدام كافة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت ​الولايات المتحدة​ قد اتهمت إيران بالرقابة على الإنترنت بعد قطعه لعدة أيام على خلفية استمرار ​الاحتجاجات​ ضد زيادة أسعار الوقود في البلاد. وفرضت ​عقوبات​ على وزير ​الاتصالات​ الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، متهمة ​السلطات الإيرانية​ بقطع الإنترنت من أجل "قمع الاحتجاجات".