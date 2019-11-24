رضائي: سنكشف عن معلومات جديدة حول المحرضين على أعمال الشغب في إيران

أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام ب​إيران​ ​محسن رضائي​ عن أن "​الأجهزة الأمنية​ ستكشف قريبا عن معلومات جديدة حول المحرضين على أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة خلال ​الاحتجاجات​ الأخيرة واعترافاتهم سيما الذين لديهم علاقات بجهات خارجية".

وكان نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري قد أكّد في وقت سابق أن ​طهران​ ستوجه "ردا ساقحا" إلى الدول المتورطة في إثارة الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.