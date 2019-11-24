أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران محسن رضائي عن أن "الأجهزة الأمنية ستكشف قريبا عن معلومات جديدة حول المحرضين على أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة خلال الاحتجاجات الأخيرة واعترافاتهم سيما الذين لديهم علاقات بجهات خارجية".
وكان نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري قد أكّد في وقت سابق أن طهران ستوجه "ردا ساقحا" إلى الدول المتورطة في إثارة الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رضائي: سنكشف عن معلومات جديدة حول المحرضين على أعمال الشغب في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.