البرلمان البوليفي يوافق على تنظيم انتخابات جديدة من دون موراليس

وافق البرلمان البوليفيّ على مشروع قانون لإجراء ​انتخابات​ رئاسيّة وتشريعيّة جديدة من دون مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس، وهما استحقاقان يُتوقّع أن يضعا حدًا لعدم الاستقرار الذي تشهده البلاد منذ نحو شهر.

وصوّت البرلمان بغرفتَيه لصالح المشروع الذي سيتمّ إرساله إلى الرئيسة الانتقاليّة للبلاد جانين أنييز كي توقّعه ليُصبح بالتالي قانونًا.

وكانت أنييز أعلنت السبت أنّها سترفض مشروع قانون تقدّم به أعضاء في مجلس الشيوخ يهدف إلى العفو عن موراليس. وقالت أنييس في خطاب بثّه التلفزيون "نقول بوضوح إنّ أيّ شخص ارتكب جرائم، ويسخر من القانون، وارتكب انتهاكات، لن يتمّ العفو عنه".

واتّهمت ​الحكومة​ الانتقاليّة في ​بوليفيا​ الجمعة، موراليس بـ"الفتنة و​الإرهاب​" بعدما حرّض أنصاره على إغلاق طرق في محيط لاباز، وذلك في تسجيل بثّته السلطات.

وموراليس موجود في ​المكسيك​ حيث يعيش بالمنفى بعد استقالته في 10 تشرين الثاني.