الحكومة الباكستانية استدعت سفير النرويج احتجاجا على تظاهرة معادية للإسلام

أعلنت الحكومة ال​باكستان​ية أنّه "تمّ استدعاء سفير ​النرويج​ لدى باكستان إلى وزارة الخارجية، للإعراب عن القلق العميق من جانب حكومة وشعب باكستان حيال واقعة تدنيس ​القرآن الكريم​ في مدينة كريستيانساند النرويجية"، خلال تظاهرة لجماعة متطرّفة.

وركّزت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "تمّ حثّ السلطات النرويجية على إحالة المسؤولين عن الواقعة إلى العدالة، لمنع تكرارها في المستقبل، كما جرى توجيه السفير الباكستاني في ​أوسلو​ لنقل رسالة احتجاج وقلق عميق من جانب باكستان إلى السلطات النرويجية".

وكان قد أقدم رئيس جماعة "أوقفوا أسلمة النرويج" اليمينية المتطرفة، أرني تومير، على الإساءة إلى القرآن الكريم بعد منعه من إحراق نسخة منه، ما قابله المئات من المناهضين للعنصريّة بوقفة احتجاجيّة.