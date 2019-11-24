وزير للشرق الأوسط: الرسالة الرئاسية بلا مفاعيل سياسية

لفت وزير بارز في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" إلى أنّه "لم يكن من مفاعيل سياسيّة إيجابيّة لمضامين الرسالة الّتي وجّهها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، إلى ال​لبنان​يين بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من شأنها أن تدفع باتجاه إحداث بداية خرق في الحائط المسدود الّذي وصلت إليه أزمة تشكيل ​الحكومة​ ​الجديدة​"، وعزا السبب إلى "الإكثار من الإنشائيّة والشعارات بدلًا من استجابة الرئيس عون لمطالب "​الحراك الشعبي​"، بدءًا بتحديد موعد لإجراء ​الاستشارات النيابية​ المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة".

ورأى أنّ "الرسالة الرئاسية لم تحمل أي جديد"، مركّزًا على أنّه "لم يعد من الجائز التنكّر للمستجدات الإيجابية الّتي فرضها "الحراك الشعبي" والاكتفاء فقط بتكرار دعوته للحوار، فيما بات يتمتّع بحيثيّة سياسيّة غير مسبوقة، وبالتالي لا يمكن استيعاب هذا "المولود" السياسي بشعارات وقف الهدر و​مكافحة الفساد​، الّتي لم تغب عن خطب رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيسًا". وبيّن أنّ "جميع اللبنانيين كانوا ينتظرون منه دعوته ​الكتل النيابية​ للاستشارات المُلزمة، وإذا به يُسقطها من رسالته وكأنّه باقٍ على موقفه بربط التكليف بالتوافق على تأليف الحكومة".

وسأل الوزير: "أين تُصرَف مضامين رسالته في وقف التدهور المالي والاقتصادي؟ خصوصًا أنّ الاجتماع الّذي كان قد رعاه في هذا الخصوص أصبح في خبر كان، ولم يبدّل من واقع الحال المأزوم الذي بلغ ذروته"، مؤكّدًا أنّ "الرهان على "​مؤتمر سيدر​" والمقرّرات الّتي صدرت عنه كأنّه سيوقف الانهيار فورًا، ليس في محلّه، لأنّ لبنان بات في حاجة قصوى لتزويده بجرعة ماليّة تقطع الطريق على اقتراب هذا الانهيار من الهاوية". ونوّه إلى أنّ "سيدر" يوفّر الدعم للنهوض اقتصاديًّا وماليًّا في المدى المتوسط وصولًا إلى المدى البعيد".

Advertisements

وأوضح أنّ "الرؤساء الثلاثة حسنًا فَعلوا بعدم اللقاء فور انتهاء ​العرض العسكري​ الرمزي الّذي أقامته ​قيادة الجيش اللبناني​ في ​وزارة الدفاع​، بسبب تعذّر التوافق على قواسم مشتركة تُنهي ​الأزمة​ الحكومية، وتتجاوز برودة العلاقة بين رئيسي الجمهورية و​المجلس النيابي​ من جهة وبين رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​". وركّز على أنّ "مجرّد اجتماع الرؤساء في ظلّ تراجع "الكيمياء السياسيّة" بينهم، سيزيد من إحباط اللبنانيين، وتحديدًا أولئك الّذين يشاركون في "الحراك الشعبي" والّذين يرون أنّ الأزمة الحكوميّة غير قابلة للانفراج، ما دامت "عدّة الشغل" بالمعنى السياسي للكلمة والمتبعة حاليًّا لتوفير الحلول لها باتت من الماضي بعد أن استهلكت لأكثر من أربعة عقود من الزمن".

كما تساءل عن "الجدوى من الرهان على تدخّل الدول الكبرى للضغط على المعنيين للإسراع من أجل التغلّب على الأزمة الحكومية"، مشيرًا إلى أنّ "لا نيّة للتوافق الدولي مع أنّه ليس في متناول اليد ما لم تقرّر الجهات المعنيّة الدخول في تسوية غير تلك الرئاسيّة الّتي لم تعد قابلة للحياة، تؤدّي إلى حدّ أدنى من التوافق يضطر ​المجتمع الدولي​ إلى احتضانها لتطويرها شرط أن يؤخذ بالاعتبار بطروحات "الحراك الشعبي" الّذي أسقط كلّ الرهانات، على أنّ عامل الوقت سيؤدّي حتمًا إلى إطفاء شعلة ​الانتفاضة​ الّتي تشغل حاليًّا معظم الساحات على امتداد الوطن".

وسأل الوزير عن "صحّة ما أخذ يُشيعه البعض حول تمكّن ​فرنسا​ من تسجيل خرق دولي"، ودعا إلى "الكفّ عن المكابرة والهروب إلى الأمام، لأنّ ​الاتصالات​ الدولية لم تحقّق حتّى ​الساعة​ أي تقدّم يؤسّس للانتقال بلبنان إلى مرحلة سياسيّة جديدة تفتح الباب أمام الولوج إلى مخارج للأزمة".